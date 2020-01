Donazione organi, la Basilicata si distingue tra le regioni del Centro Sud: “garantiamo il massimo impegno per raggiungere risultati sempre migliori”

Sono stati ventisei i trapianti di organi effettuati nel corso del 2019 nelle unità operative di Rianimazione della Basilicata: due riceventi di cuore, uno di polmoni, undici di fegato e dodici di rene.

Lo rende noto il dipartimento Politiche della Persona, sottolineando che:

“la Basilicata, con 16 utilizzati per milione di popolazione, dato che esprime il rapporto tra numero di donatori e cittadini residenti, cresce di quattro unità rispetto al 2018 e si distingue tra le regioni del centro sud.

In un report del sistema informativo trapianti pubblicato di recente, lo stesso parametro in Puglia si attesta a 9,6 Pmp, in Campania a 7 e in Sicilia a 7,4, solo la Calabria si affianca alla Basilicata”.

Dichiarano l’assessore alla Salute Rocco Leone e il direttore generale del dipartimento regionale Ernesto Esposito:

“Nel ringraziare i donatori per il loro gesto di umanità, esprimiamo apprezzamento per quanti tra medici, infermieri e tecnici operano in questo ambito nelle strutture sanitarie lucane e garantiamo il massimo impegno per raggiungere risultati sempre migliori e allineati agli standard nazionali”.