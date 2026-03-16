È la prima volta nella storia! Il Potenza Calcio in finale di Coppa Italia Serie C: il Viviani si infiamma e i biglietti della Curva sono Sold Out!

Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 20:30, lo stadio Alfredo Viviani di Potenza ospiterà la finale d’andata della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia 2025/26: Potenza contro Latina, un match che promette scintille e che segna una pagina epica per i rossoblù.
Per il Potenza Calcio, questa è la prima finale nella storia della Coppa Italia Serie C, conquistata con grinta e rigori contro la Ternana nelle semifinali.
Mai, nei suoi oltre cento anni di storia, il club rossoblù si era spinto così avanti nella competizione.
Tutto è cominciato con i quarti di finale, quando il Potenza ha battuto 3-1 il Crotone, accedendo per la prima volta nel suo percorso centenario alle semifinali del trofeo della Coccarda.
In semifinale, poi, è arrivata l’impresa più emozionante: dopo una doppia sfida equilibratissima contro la Ternana, con i supplementari che non hanno sbloccato la situazione, il Potenza ha vinto ai rigori per 4-2 grazie a due parate decisive di Cucchietti.
Il gol del passaggio del turno lo ha realizzato Castorani: Potenza in finale di Coppa Italia per la prima volta nella sua storia.
La doppia finale si svolgerà in due tappe: andata al Viviani di Potenza mercoledì 18 marzo alle 20:30, e ritorno allo Stadio Domenico Francioni di Latina mercoledì 1 aprile alle 20:30.
In caso di parità ai punti e nella differenza reti, si andrà ai supplementari e, se necessario, ai calci di rigore.
Un’impresa mai riuscita prima in decenni di militanza nella terza serie, che rende questa sfida un evento unico per club e tifosi.
Vincere il trofeo sarebbe un trionfo assoluto, un trofeo che entrerebbe negli annali.
I biglietti in vendita per la gara d’andata contro il Latina sono già sold out per la Curva Ovest.
Come detto, questa non è una partita qualunque.
È una pagina di storia del calcio lucano.
Una città intera che ha vissuto cadute dolorose e risalite faticose merita di vedere il proprio stadio esplodere in una notte indimenticabile.
Il Potenza ha fatto qualcosa che nessuna generazione prima aveva mai compiuto: arrivare in finale.
Mercoledì 18 marzo, il Viviani chiama.
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