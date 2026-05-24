Elezioni comunali, seggi aperti: 10 comuni della provincia di Potenza al voto

Circa 50 mila cittadini lucani chiamati al voto il 24 e 25 maggio per il rinnovo dei Consigli comunali e la scelta del nuovo sindaco. Si voterà in 16 Comuni, 10 in provincia di Potenza: Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosismo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sant’Arcangelo e Sarconi.

Sei in Provincia di Matera: Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi.

Nessun Comune arriva a 15 mila residenti, per cui si voterà su un unico turno, salvo casi di assoluta parità per i quali sarebbe necessario un turno di ballottaggio, in programma domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno.

Il Comune più popoloso è Lauria, che è anche uno dei due (insieme a Sarconi) commissariati.

Sono 39 in tutto i candidati-sindaco, 10 le donne.

Nessun simbolo di partito: le liste sono tutte civiche.

Lista unica in un solo Comune: Moliterno, dove si ricandida il primo cittadino uscente Antonio Rubino.

Seggi aperti dalle ore 7:00 alle ore 23:00 di oggi, domenica 24 maggio, e dalle ore 7:00 alle ore 15:00 di lunedì 25 maggio.