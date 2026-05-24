La Lykos Tolve è la prima lucana in semifinale nazionale Juniores! In bocca al lupo

La Lykos Tolve Under 19 scrive una pagina storica per il calcio lucano conquistando l’accesso alle semifinali nazionali del campionato Juniores di categoria.

Un risultato mai raggiunto prima da una squadra della Basilicata nella competizione nazionale, arrivato al termine del doppio confronto con il Bagheria (Palermo), superato sia nella gara d’andata sia in quella di ritorno con il punteggio di 3-1.

“È un traguardo che riempie di orgoglio l’intera comunità tolvese – dice il sindaco Renato Martucci – e che rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro sportivo, educativo e organizzativo portato avanti negli anni dalla società.

Desidero rivolgere le più sincere congratulazioni ai ragazzi della Lykos Tolve Under 19, allo staff tecnico, alla società e a tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario percorso sportivo”.

L’accesso alle semifinali nazionali conferma la crescita di un progetto sportivo che negli anni ha saputo valorizzare il settore giovanile e creare opportunità concrete per tanti ragazzi del territorio.

Un percorso costruito con continuità e sostenuto anche dalla presenza di strutture moderne e funzionali.

Negli ultimi anni il Comune di Tolve ha infatti sviluppato un importante programma di ammodernamento degli impianti sportivi cittadini, contribuendo alla nascita di un vero e proprio polo polisportivo che può contare su un campo da calcio in erba sintetica, nuovi spalti, un campo da calcetto e un campo da tennis, mentre proseguono gli interventi per il completamento della piscina comunale.

Investimenti che hanno consentito di migliorare la qualità degli spazi destinati allo sport e alla crescita delle nuove generazioni, offrendo alle società sportive del territorio condizioni adeguate per allenarsi e competere.

“Ringrazio tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere in questo progetto sportivo, sostenendolo con passione e spirito di comunità.

Un ringraziamento particolare – conclude Martucci – va alla dirigenza della Lykos Tolve per il lavoro serio e costante che sta portando avanti.

Come amministrazione comunale continueremo ad essere al fianco della società e dei giovani atleti, mettendo a disposizione strutture efficienti per consentire allo sport locale di crescere ancora”.