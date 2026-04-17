Finalmente sole su Potenza e temperature vicine ai 20 gradi. Ecco le ultime previsioni

Netto miglioramento delle condizioni meteorologiche con temperature in graduale aumento.
Ma come sarà il tempo su Potenza per i prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 18 Aprile, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 7°C.
Domenica 19 Aprile avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 7°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva sul Vulture-Melfese, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.