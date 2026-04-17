A Rotonda un fine settimana tra tradizioni, cultura del cibo e benessere. L’iniziativa

Un fine settimana tra tradizioni, cultura del cibo e benessere nel cuore del Pollino.

Il 25 e 26 aprile Rotonda ospita “Orti, Viaggi e Tradizioni”, iniziativa organizzata dal Comune di Rotonda, capofila del progetto “Sentieri del Benessere”, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso esperienze autentiche rivolte a visitatori e comunità locali.

Il programma prende il via sabato 25 aprile, alle ore 21:00, al Cine-Teatro Selene con lo spettacolo “Cunti di casa” di Egidia Bruno: un racconto teatrale che intreccia memoria e identità. A seguire, il talk “Restanza e tradizioni”, condotto da Silvestro Maradei.

Domenica 26 aprile, a partire dalle ore 10:00 presso il Museo Geo-Paleontologico e Archeologico (MUGEPA), la giornata, dopo la colazione, si apre con “Viaggio intorno al pomodoro”, laboratorio e lettura per bambini e ragazzi dai 3 anni dedicati ai temi della stagionalità e dell’alimentazione consapevole.

In parallelo, nella sala conferenze del MUGEPA, si terrà la presentazione del libro “Viaggio intorno al pomodoro”, rivolta a un pubblico adulto.

Interverranno Ilario Giuliano, fondatore della casa editrice Coccole Books, e la nutrizionista Miriana Paladino, con un approfondimento sul ruolo del cibo nei corretti stili di vita. Modera Silvestro Maradei. Previsto un omaggio per i partecipanti.

“‘Orti, Viaggi e Tradizioni’ è un esempio concreto di quello che ‘Sentieri del Benessere’ vuole essere per i nostri territori: non un calendario di eventi, ma un modo diverso di stare in un luogo e di farlo conoscere”, dichiara la consigliera comunale di Rotonda con delega alla cultura e curatrice dell’evento, Donatella Franzese, che aggiunge:

“quello che vogliamo mettere in campo non è solo un modello strategico e virtuoso ma è anche un invito a un nuovo modo di abitare i luoghi. Il cibo diventa così uno strumento di memoria e relazione, capace di raccontare il territorio e rafforzare il senso di comunità”

“Sentieri del Benessere” è un progetto di rigenerazione urbana e sociale sostenuto dalla Regione Basilicata, che coinvolge i comuni di Rotonda, Nova Siri, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano.

L’iniziativa mira a promuovere il benessere delle comunità attraverso percorsi che uniscono natura, cultura e gastronomia, collegando le aree interne alla costa e valorizzando il territorio tra Pollino e Ionio.

Di seguito la locandina con i dettagli.