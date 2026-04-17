Potenza: in questa Parrocchia presto il solenne ingresso del busto reliquiario di Santa Rita da Cascia, benedetto dal Papa. Il programma

La Comunità parrocchiale “Santa Famiglia di Nazareth”, nel Rione Rossellino di Potenza, annuncia che nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026 si terrà il solenne ingresso in Parrocchia del busto reliquiario di Santa Rita da Cascia, benedetto da Papa Leone XIV durante l’Udienza Generale dell’8 aprile 2026.

La data del 18 aprile richiama il Venerdì Santo del 1432, quando la tradizione colloca l’esperienza dello stigma che segnò la fronte di Santa Rita con una spina della corona del Crocifisso: un segno di partecipazione alla passione di Cristo, accolto nella preghiera e vissuto con amore fedele, che la accompagnò per molti anni.

Il programma del pomeriggio:

A partire dalle ore 17.30, il pomeriggio prevede momenti di accoglienza, la benedizione delle rose, la recita del Rosario per la pace in comunione con Papa Leone XIV e la processione con il busto reliquiario di Santa Rita.

Il pomeriggio culminerà con la Santa Messa.

Al termine della celebrazione saranno impartite la benedizione con la reliquia di Santa Rita e l’unzione con l’olio in suo onore.

Questa la dichiarazione del Parroco, don Domenico Pace:

“Prima di benedire il busto reliquiario di Santa Rita, il Santo Padre ha rivolto ai devoti l’invito a ‘pregare per la riconciliazione e la pace’.

Con l’ingresso della nuova immagine della Santa in Parrocchia, tutti sono chiamati a far proprio il suo appello: come Santa Rita, che ha operato per la pace e la riconciliazione, siamo invitati a far fruttificare la preghiera con scelte che ricompongono, parole che disarmano e gesti che aprono vie di incontro”.

Di seguito la locandina con i dettagli.