Frode fiscale, la Guardia di Finanza di Lauria sequestra beni per oltre 600000 euro!

Nel mese di luglio 2025, Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell’Aliquota Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Lagonegro, unitamente ai militari della Compagnia G.d.F. di Lauria, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo impeditivo, senza facoltà d’uso, di tre autovetture, nonché un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, del D.Lgs. 74/2000, per le annualità d’imposta 2019-2021, per un importo complessivo di € 618.316,42.

In sede di esecuzione, sono stati sottoposti a sequestro:

– Due autovetture (Ford Tourneo Custom e Alfa Romeo Stelvio);

– Quote societarie per un valore di € 258.086,45;

– Disponibilità liquide su conti correnti per € 57.521,23;

– Vincolo sulla nuda proprietà di un immobile sito in Pontecagnano Faiano (SA), categoria A/2, con valore stimato di € 80.040,00, determinato secondo le tabelle ex art. 12 del D.Lgs. 346/1990 e i valori OMI dell’Agenzia delle Entrate.

Le indagini svolte dalla Sezione di P.G. sede – Aliquota Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della locale Procura, hanno portato alla luce una complessa frode fiscale, posta in essere dall’amministratore di diritto e da quello di fatto di una società attiva nel settore delle finiture edili, mediante l’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti, attraverso la compensazione nel modello F24 con li codice tributo “6700 – Credito d’imposta incentivi per le medie e piccole imprese”.

L’attività investigativa – condotta tramite analisi documentale e incrocio dati con le banche dati fiscali – ha permesso di ricostruire l’evasione per l’importo sopra indicato.

Si precisa che li provvedimento cautelare è stato adottato nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.