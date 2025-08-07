Katia, 18enne di Anzi, è stata eletta Miss Miluna Basilicata 2025!

Miss Miluna Basilicata 2025 è Katia Buchicchio, 18enne di Anzi, studentessa di Odontoiatria e protesi dentaria con la passione per il ricamo ereditata dalle nonne.

È stata nominata nel corso della finale regionale di Miss Italia tenutasi mercoledì 6 agosto in Piazza Falcone a Calvello, premiata dalla Sindaca Anna Cantisani.

L’organizzazione è stata firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Calvello.

La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata che da sempre vicino a tematiche sociali, ha portato sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.

Ospite la possente voce del tenore Luigi Cutrone.

L’hair style delle aspiranti miss è stato curato da Acconciature di Paradiso Maria per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.