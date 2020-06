Giovani di Avigliano al lavoro per la crescita e lo sviluppo della comunità! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di un gruppo di giovani che intende creare un’alternativa concreta in vista della prossima competizione elettorale nel Comune di Avigliano:

“La crisi epidemiologica che stiamo vivendo rappresenta una triste pagina di storia che ha colpito drasticamente il nostro paese, rallentando anche la corsa alle urne di tanti comuni del territorio italiano.

Le comunità lucane stanno attraversando con sofferenza questo periodo sia sotto l’aspetto lavorativo ed economico, già in parte minacciato dalla crisi economica, che soprattutto l’aspetto affettivo, dovuto alla perdita dei propri cari a causa degli effetti nefasti di questo virus.

Il settore economico nel Sud-Italia è in una fase di stallo da un decennio, costringendo le comunità lucane a convivere quotidianamente con problemi legati alla mancanza di lavoro e di un futuro limpido.

Particolarmente colpito è il settore giovanile.

Sempre più costante un esodo di ragazzi, amici, figli, nipoti, che molto spesso sono costretti ad abbandonare la nostra Regione e dirigersi lì dove le loro competenze vengono valorizzate al meglio.

Travolte dall’onda della crisi sul piano socio-economico, anche le famiglie del comune di Avigliano.

Consci di dover raccogliere la responsabilità di accompagnare la comunità aviglianese nel prossimo futuro, un gruppo di ragazzi, riunitosi in seguito ad un’azione avviata poco prima dello scoppio della pandemia, a febbraio scorso, ha posto le basi per la realizzazione di un programma che contenesse tutti gli obiettivi fondamentali per delineare uno scenario di crescita e sviluppo all’interno della comunità aviglianese.

Precondizione fondamentale di questo progetto è il rinnovamento della classe politica attuale, risultata palesemente inadeguata ad affrontare le sfide che il contesto lucano e dell’intero meridione hanno prospettato alla nostra comunità.

Sulla base del rinnovamento di volti e di idee, occorrerà infatti guardare al mero sviluppo della comunità aviglianese, lavorando al di sopra delle appartenenze e dei colori politici da ognuno professati, mettendo da parte i personalismi, abbracciando tutti insieme un’unica idea comune, un unico progetto di rilancio della nostra comunità.

Attraverso una politica vera, al servizio della nostra comunità piuttosto che agli interessi personali di pochi, quella con la ‘P’ maiuscola, rivolta a recepire le esigenze fondamentali da parte di tutto il mondo aviglianese, è necessario mettere in campo politiche che tengano in considerazione le famiglie e soprattutto il mondo giovanile, germoglio fondamentale per la crescita sociale del nostro territorio, oltremodo abbandonato nell’ultimo decennio.

Egual importanza inoltre dovrà essere data alla tutela ambientale, alla valorizzazione e conservazione del nostro patrimonio culturale, paesaggistico ed architettonico, allo sviluppo turistico ed economico, al ripristino dei servizi infrastrutturali dell’intero territorio, i cui standard qualitativi non sono mai stati così bassi.

Occorre inoltre dare slancio alle imprese produttive, artigiane e non, in modo da creare linfa per l’economia del territorio.

Sarà infine fondamentale riammodernare l’organizzazione comunale, per renderla adatta ad affrontare le sfide che il nuovo mondo digitale ci prospetta.

Con questo spirito l’intero gruppo rinnova l’invito ai giovani, alle associazioni, alla classe politica, alla società civile della nostra comunità e a tutti coloro che vorranno essere attori principali in questa opera di rinnovamento e giocare un ruolo da protagonisti, in modo da avviare una fase politica nuova per la nostra comunità.

Insieme sarà possibile disegnare, concordare i confini di una proposta programmatica forte ed ambiziosa, che ridia ad Avigliano centralità all’interno delle dinamiche sociali e culturali della Regione.

Pertanto, chiunque voglia aderire a questo progetto potrà farci pervenire le proprie proposte al seguente indirizzo mail: progettoaviglianogiovani2025@gmail.com, oppure potrete contattarci sulle nostre pagine social (Facebook ed Instagram)”.

