Grandissima vittoria del Potenza Calcio in Coppa Italia: siamo in semifinale! Avanti così

Il Potenza Calcio vola alla semifinale di Coppia Italia.
I Leoni hanno battuto in casa il Crotone per 3-1.
La partita si è disputata allo stadio Viviani.
Carichi per il prossimo turno!
Avanti Leoni.
Il Potenza Calcio vola alla semifinale di Coppia Italia.
I Leoni hanno battuto in casa il Crotone per 3-1.
La partita si è disputata allo stadio Viviani.
Carichi per il prossimo turno!
Avanti Leoni.
Ieri, 9 dicembre 2024, Ruoti ha celebrato un traguardo straordinario: i 101 anni di Carmela Scavone, nata il 9 dicembre 1924. Una giornata indimenticabile, vissuta…
Il Potenza Calcio vola alla semifinale di Coppia Italia. I Leoni hanno battuto in casa il Crotone per 3-1. La partita si è disputata allo stadio Viviani….
Nella Giornata Internazionale dei diritti dell’uomo, il 10 dicembre, alle 10,30, le ragazze e i ragazzi della terza B della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “…
Progetto Civico Italia ha fatto il suo debutto ufficiale a Potenza con la conferenza stampa “Cambiamo la Basilicata, per cambiare l’Italia”, che si è tenuta…
Nella mattinata di oggi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza ha provveduto a consegnare alla locale Caritas diocesana, presso il centro di…
Definizione di un calendario di eventi volti a celebrare il Carnevale potentino nell’edizione 2026. L’avviso pubblico è rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati…
A Balvano, come fa sapere l’Amministrazione: “sono partiti i lavori per installare le nuove colonnine di ricarica per auto elettriche nell’area Mercato (in prossimità dell’Isola…
Cinquantacinque euro. È l’importo del contributo annuo straordinario per le bollette della luce destinato nel 2026 alle famiglie cosiddette «vulnerabili», ovvero con Isee fino a…
Partiranno giovedì 11 dicembre da Potenza le sette assemblee territoriali promosse dai gruppi del Partito Democratico e Basilicata Democratica e condivise con il Commissario regionale,…
Grande soddisfazione per l’Istituto Professionale di Stato di Tramutola, che quest’anno ha visto i propri studenti distinguersi nella prestigiosa competizione nazionale Green Game Digital, dedicata…
“Il settore automotive è centrale per l’occupazione e per l’intera filiera dell’industria metalmeccanica lucana. Per questo chiediamo l’apertura immediata di un tavolo permanente con Stellantis…
Un vasto campo anticiclonico determina condizioni di bel tempo su Puglia, Molise e Basilicata garantendo spazi soleggiati e temperature miti. Fase stabile che si protrarrà…
Come anticipato, un assalto allo sportello bancomat della BdM Gruppo Mediocredito – operato da un gruppo di quattro persone, poi in fuga a bordo di…