Grandissima vittoria del Potenza Calcio in Coppa Italia: siamo in semifinale! Avanti così

10 Dicembre 2025

Il Potenza Calcio vola alla semifinale di Coppia Italia.

I Leoni hanno battuto in casa il Crotone per 3-1.

La partita si è disputata allo stadio Viviani.

Carichi per il prossimo turno!

Avanti Leoni.