Guardia di Finanza di Potenza sequestra oltre 2 milioni di Euro. I dettagli

In data odierna militari della Guardia di Finanza appartenenti ai Comandi Provinciali di Salerno e Potenza, hanno dato esecuzione a un sequestro di prevenzione nei confronti di V. G. cl. 59 per un valore complessivo di 2,7 milioni di Euro.

Il proposto difatti, quando era Istruttore Contabile dell’Ufficio Finanziario della Provincia di Salerno, è stato coinvolto in plurimi procedimenti, tuttora in corso, per reati contro la Pubblica Amministrazione, contestati tra il 2005 ed il 2012, tra cui quello avente ad oggetto le cosiddette “Strade Fantasma”, denunciate per la prima volta dal Sindaco Angelo Vassallo.

Presupposto del sequestro è stato costituito da accertamenti che hanno evidenziato, secondo quanto allo stato ritenuto dal Tribunale della Prevenzione, che, nel medesimo periodo di commissione dei reati oggetto di indagine, il V. avesse avuto un tenore di vita ben al di sopra delle sue capacità reddituali, con l’acquisto di diverse proprietà immobiliari (tra cui una villa su tre livelli costruita “su misura” nel quartiere Casa Manzo di Salerno ed una villetta sul mare a Montecorice).

In totale, sono stati sequestrati n. 7 immobili e n. 2 terreni un totale di 2,7 milioni di Euro, e tale misura di prevenzione patrimoniale rappresenta una delle prime applicazioni del Codice Antimafia in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento eseguito non è definitivo ed è suscettivo di impugnazione.