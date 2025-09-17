Il Rotary Club Potenza dona ecografo a Sirimba: i dettagli

Un nuovo importante traguardo per il Rotary Club Potenza, che ha portato a compimento un service di grande valore umano e sociale.

È stato infatti consegnato a Sirimba un ecografo, strumento diagnostico fondamentale per la salute della popolazione locale.

L’iniziativa non si ferma alla sola donazione dell’apparecchiatura: nelle prossime settimane sarà completata la formazione di una suora che opera stabilmente nell’ambulatorio del villaggio.

Grazie a questo percorso, la religiosa sarà in grado di utilizzare l’ecografo e di garantire esami e controlli a beneficio di tutti gli abitanti della zona che ne avranno necessità.

Il service rappresenta un passo concreto per migliorare l’accesso alle cure in un territorio dove le risorse sanitarie sono limitate e spesso difficilmente raggiungibili.

«Questo progetto ci rende particolarmente orgogliosi – ha dichiarato la Presidente del Rotary Club Potenza Anna Maria Scalise– perché dimostra come l’azione rotariana possa tradursi in risultati tangibili, capaci di incidere direttamente sulla qualità della vita delle persone».

La donazione è stata accompagnata dalla formazione di una suora del villaggio, che nel 2024 è stata ospite a Potenza del Rotary Club e ha svolto tirocinio presso l’Ospedale di Lagonegro, nell’Unità di Ostetricia e Ginecologia, seguita dal socio rotariano, dott. Francesco Lacerenza.

Con questo nuovo intervento, il Rotary Club Potenza conferma la sua vocazione al servizio e la vicinanza alle comunità più fragili, nel segno dei valori di solidarietà e amicizia che contraddistinguono l’impegno rotariano.