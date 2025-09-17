Abriola, Nunzio è scomparso ma l’auto è stata ritrovata: ecco le ultime notizie

Proseguono le ricerche di Nunzio di Abriola.
Secondo le ultime notizie l’auto del 35enne è stata ritrovata ad Arioso, sulla Sellata, nei pressi di un agriturismo.
Nel frattempo, continua a diffondersi a macchia d’olio l’appello del fratello Antonio:
“Vi chiedo di aiutarmi.
Non abbiamo più notizie di mio fratello Nunzio Sblendido dalle ore 13.00.
Il telefono risulta spento e non sappiamo dove sia.
Condividete più che potete per favore”.
Nunzio è alto 1.76, ha capelli e occhi castani scuri.
Chiunque dovesse avvistarlo contatti tempestivamente il 112.