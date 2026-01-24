Il Segretario cittadino di Forza Italia di Potenza a Napoli, con Tajani e Gasparri. I dettagli dell’incontro

Ieri si è svolto a Napoli, presso l’Hotel Continental, l’incontro con il Vice Presidente del Consiglio e Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, alla presenza del Presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, e di esponenti del partito a livello nazionale e territoriale.

Per il Consigliere di Forza Italia, Fernando Picerno:

“Nel corso dell’evento, a cui ho partecipato, con grande interesse, sono stati affrontati i principali temi di attualità politica, con particolare attenzione:

ai referendum,

al ruolo di Forza Italia nello scenario politico nazionale,

ai programmi futuri del partito, sia in ambito economico che istituzionale.

Antonio Tajani ha ribadito la posizione di Forza Italia a favore di un’Europa più concreta e vicina ai cittadini, sottolineando l’importanza:

della stabilità di governo,

delle riforme e della crescita economica,

con un’attenzione particolare al Mezzogiorno e alle opportunità di sviluppo per il Sud.

Maurizio Gasparri è intervenuto evidenziando il ruolo centrale di Forza Italia come forza politica moderata e responsabile, capace di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e di contribuire in modo determinante al dibattito parlamentare e alle scelte strategiche del Paese.

La riunione ha rappresentato un importante momento di confronto e di ascolto, confermando l’impegno di Forza Italia nel costruire un progetto politico solido e credibile, fondato sui valori del centrodestra europeo e orientato al futuro”.