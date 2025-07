La 18enne di Potenza, Serena Sabia, è Miss Rocchetta Bellezza Basilicata 2025. Complimenti

Serena Sabia è Miss Rocchetta Bellezza Basilicata 2025.

La 18enne di Potenza, studentessa di un istituto professionale ad indirizzo sociosanitario, ha vinto la prima finale regionale del concorso che si è tenuta domenica 27 luglio in Piazza Gramsci a Scanzano Jonico.

A premiarla la giuria presieduta dal Cav. Nicola Pessolano.

L’organizzazione è stata firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale del concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Scanzano Jonico e in collaborazione con la Pro Loco di Scanzano Jonico APS; entusiasta il Sindaco Pasquale Cariello, soddisfatto per il ritorno di Miss Italia in città dopo 15 anni di assenza e sicuro della conferma anche per il prossimo anno.

La serata, che ha dedicato un momento di silenzio alle ore 22.00 per il suono delle campane per Gaza, è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, ha portato sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.

L’hair style delle aspiranti miss è stato curato da Mary Acconciature di Maria Antonietta Di Santo e Rossella Morelli Hair per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Si ringrazia Domenico Buono Man Style Barletta.