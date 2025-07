Potenza, in provincia la proiezione di un documentario su Enrico Caruso, l’emigrante che lascia miserie e difficoltà del paese natale e trova il successo oltreoceano. L’evento in programma

Verrà proiettato domani, Mercoledì 30 Luglio, alle ore 21:00, in piazza S. Nicola a Castelluccio Inferiore, nell’ambito dell’evento Memorie Migrate, organizzato dal Comune della Pro Loco, il documentario “Enrico Caruso: the greatest singer in the world”, diretto da Giuliana Muscio e prodotto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci).

Il documentario racconta l’esperienza americana di Enrico Caruso, con materiali rari e un approccio nuovo, capace di rivelare la modernità del rapporto di Caruso con i media e di sottolineare il contributo fondamentale che gli interpreti italiani hanno offerto allo sviluppo dell’industria mediatica negli Stati Uniti.

Il film utilizza foto e documenti provenienti dalla collezione donata da Dorothy Benjamin, moglie americana di Caruso, al Peabody Institute di Baltimora, dalla ricca collezione del Metropolitan Opera Archive, dal Museo Enrico Caruso di Villa Bellosguardo (Firenze) e dagli home movies girati dalla famiglia del direttore d’orchestra Giulio Setti, conservati alla Fondazione Ansaldo, oltre a cinegiornali e al film muto “My Cousin” (1918), recentemente restaurato dalla Cineteca di Bologna. Oltre a ripercorrere l’approccio di Caruso ai media (stampa, industria musicale e cinema), il documentario si sofferma anche su come la sua notorietà e il suo successo contribuirono a modificare l’immagine degli immigrati italiani negli Stati Uniti.

La serata continuerà con la consegna dei premi Memorie Migrate 2025. Previsto un concerto per orchestra dedicato a Ennio Morricone, uno spettacolo straordinario e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Nella sua bacheca non solo due Oscar, ha vinto anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’Argento, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera e un Polar Music Prize, più di 70 milioni di dischi venduti nel mondo.

Le sue composizioni hanno affascinato intere generazioni e attraversato svariati generi musicali, facendo di lui il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi.

Nel corso della serata saranno eseguiti dei brani di Nino Rota, altro grande compositore di colonne sonore.

L’esecutore del concerto, il M° Paolo Vivaldi, è arrangiatore e compositore di oltre cento colonne sonore per il cinema e la televisione, occupandosi spesso anche dell’orchestrazione.

Nella sua lunga filmografia, “Maternity Blues” di Fabrizio Cattani (2011), presentato alla 68° Mostra del Cinema di Venezia e “Non essere cattivo” di Claudio Calligaris (2016) Tra le ultime fiction tv Maria Corleone (2023), regia di Mauro Mancini; Se potessi dirti addio (2024).Sarà presente a Castelluccio Inferiore il figlio di Morricone, Giacomo, per un saluto.

I dettagli del programma.