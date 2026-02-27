La creatività e sensibilità di questi studenti orgoglio per il Lions Club Potenza Pretoria. Liniziativa

Si è svolta oggi, venerdì 27 febbraio, presso la Pinacoteca scolastica dell’Istituto Comprensivo “Domenico Savio” di Potenza, la cerimonia di premiazione del concorso “Un poster per la pace”, edizione anno scolastico 2025/2026.

L’iniziativa, organizzata dal Lions International e promossa dal Lions Club Potenza Pretoria, ha coinvolto studenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, invitati a interpretare attraverso l’arte il tema “Uniti come una sola cosa”.

I partecipanti hanno espresso con creatività e sensibilità la propria visione della pace, evidenziando l’importanza dell’unità, del dialogo tra culture diverse e della comprensione reciproca.

Alla cerimonia hanno preso parte:

il Dirigente scolastico Daniela Novelli,

il Presidente del Lions Club Potenza Pretoria, prof. Alberto Scrocca,

la Cerimoniera prof.ssa Maria De Luca Picione,

il Consigliere arch. Giancarlo Andriulli, che hanno premiato gli alunni distintisi per originalità e forza espressiva delle opere presentate.

Il primo premio è stato assegnato a Saverio Battaglia della classe 3A; il secondo a Sara Claps della classe 3E, il terzo ad Amelie Gioia della classe 2E.

Il Presidente Scrocca ha espresso apprezzamento per la capacità espressiva dimostrata dagli studenti, sottolineando come i giovani sappiano offrire visioni profonde e significative sul valore della pace, motivo di orgoglio per il Lions Club Potenza Pretoria che ha promosso l’iniziativa.

La Dirigente Novelli ha ringraziato le docenti di Arte, prof.ssa Daniela Boffa e prof.ssa Lucia Barbarito, per aver guidato gli studenti nel percorso creativo, evidenziando come il progetto rappresenti un’importante occasione di crescita educativa e culturale, capace di valorizzare la creatività e promuovere i valori della pace, della tolleranza e della comprensione internazionale, fondamentali per la formazione dei cittadini di domani.