La creatività e sensibilità di questi studenti orgoglio per il Lions Club Potenza Pretoria. Liniziativa

Si è svolta oggi, venerdì 27 febbraio, presso la Pinacoteca scolastica dell’Istituto Comprensivo “Domenico Savio” di Potenza, la cerimonia di premiazione del concorso “Un poster per la pace”, edizione anno scolastico 2025/2026.
L’iniziativa, organizzata dal Lions International e promossa dal Lions Club Potenza Pretoria, ha coinvolto studenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, invitati a interpretare attraverso l’arte il tema “Uniti come una sola cosa”.
I partecipanti hanno espresso con creatività e sensibilità la propria visione della pace, evidenziando l’importanza dell’unità, del dialogo tra culture diverse e della comprensione reciproca.
Alla cerimonia hanno preso parte:
- il Dirigente scolastico Daniela Novelli,
- il Presidente del Lions Club Potenza Pretoria, prof. Alberto Scrocca,
- la Cerimoniera prof.ssa Maria De Luca Picione,
- il Consigliere arch. Giancarlo Andriulli, che hanno premiato gli alunni distintisi per originalità e forza espressiva delle opere presentate.
Il primo premio è stato assegnato a Saverio Battaglia della classe 3A; il secondo a Sara Claps della classe 3E, il terzo ad Amelie Gioia della classe 2E.
Il Presidente Scrocca ha espresso apprezzamento per la capacità espressiva dimostrata dagli studenti, sottolineando come i giovani sappiano offrire visioni profonde e significative sul valore della pace, motivo di orgoglio per il Lions Club Potenza Pretoria che ha promosso l’iniziativa.
La Dirigente Novelli ha ringraziato le docenti di Arte, prof.ssa Daniela Boffa e prof.ssa Lucia Barbarito, per aver guidato gli studenti nel percorso creativo, evidenziando come il progetto rappresenti un’importante occasione di crescita educativa e culturale, capace di valorizzare la creatività e promuovere i valori della pace, della tolleranza e della comprensione internazionale, fondamentali per la formazione dei cittadini di domani.