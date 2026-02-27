Dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Potenza umanità e strumenti di riscatto in Carcere. Le foto

Si è conclusa con successo presso la *Casa Circondariale di Potenza* la prima fase del progetto “RiCRIamo – Reinventarsi per rinascere”, l’innovativa iniziativa nata dalla sinergia con il *Comitato di Potenza della Croce Rossa Italiana* .

Il percorso ha segnato un traguardo fondamentale nel processo di rieducazione e responsabilizzazione, trasformando il tempo della detenzione in un’opportunità di crescita civile.

Il progetto ha visto la partecipazione attiva di un folto numero di detenuti che hanno scelto di mettersi in gioco con entusiasmo e dedizione.

Non si è trattato di una semplice formazione teorica: grazie al supporto fondamentale dei *Truccatori e Simulatori della Croce Rossa di Potenza* , i partecipanti hanno potuto sperimentare scenari di emergenza realistici, mettendo in pratica immediatamente quanto appreso dai trainers.

Vedere i detenuti operare con precisione su scenari simulati ha dimostrato come la competenza tecnica possa diventare un potente motore di autostima e consapevolezza.

Il successo di questa prima fase è solo l’inizio di un percorso più ampio.

Il progetto “RiCRIamo” proseguirà infatti con *Corsi BLSD* (Basic Life Support and Defibrillation) per l’abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico, rivolti sia ai detenuti che ai dipendenti della Casa Circondariale, promuovendo una cultura della sicurezza condivisa e con un nuovo ciclo del corso di *Primo Soccorso* per permettere a un numero sempre maggiore di persone di acquisire competenze salvavita.

Insegnare il soccorso in un contesto di privazione della libertà significa consegnare nelle mani dei partecipanti la responsabilità del bene più prezioso.

È l’essenza della missione della Croce Rossa Italiana: portare umanità e strumenti di riscatto ovunque ce ne sia bisogno, permettendo ai detenuti di “ricreare se stessi” attraverso il sapere e la solidarietà.

Ecco le foto.