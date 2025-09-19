La Ferrero premia i lavoratori con più di 2000 euro. I dettagli

La Ferrero ha siglato l’accordo con i sindacati per il bonus annuale legato ai risultati del 2024/2025.

Una parte come fa sapere open può essere convertita in servizi welfare con contributo aziendale aggiuntivo.

I lavoratori della casa dolciaria di Alba potranno ricevere fino a 2.580 euro lordi come premio legato agli obiettivi.

L’importo si articola in due componenti ben definite: il 30% deriva dal risultato economico complessivo dell’azienda, uguale per tutti i dipendenti, mentre il restante 70% è legato al risultato gestionale specifico di ogni singolo stabilimento.

L’accordo è stato raggiunto tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, insieme al coordinamento delle Rsu e delle rappresentanze sindacali della Rete commerciale, come riporta l’Ansa.

Una novità riguarda la possibilità di convertire parte del premio in flexible benefit attraverso la piattaforma Ferrero Care.

Chi opta per questa soluzione ottiene un contributo aggiuntivo del 20% dall’azienda sull’importo scelto, che si aggiunge al normale Credito Welfare.

La piattaforma, in continua evoluzione, offre servizi che spaziano dalla famiglia all’assistenza sanitaria, dalla previdenza complementare ai servizi per il tempo libero.