La Pm Gruppo Macchia Potenza pronta a tornare in campo: “Ci aspetta una tra le trasferte più complesse del campionato”. In bocca al lupo!

La Pm Gruppo Macchia Potenza ritorna in campo dopo la vittoria casalinga di settimana scorsa contro Striano (3-0 alla Caizzo) per una delle sfide più difficili della stagione delle rossoblù.

La Pm Gruppo Macchia è infatti attesa domenica alle 18 al Palavesuvio di Napoli in casa della Molinari Napoli, una delle candidate alla vittoria del girone B di Serie C.

Ha dichiarato alla vigilia coach Marco Orlando:

“Ci aspetta una tra le trasferte più complesse del campionato; andiamo al Palavesuvio per affrontare la Molinari Napoli, una squadra che non ha bisogno di presentazioni.

Parliamo di una corazzata, allestita con individualità di eccellenza e costruita con l’ obiettivo di fare più che bene in questo girone”.

Sfida proibitiva per le potentine con coach Orlando costretto a rinunciare a qualche elemento del roster:

“Non arriviamo a questa sfida nelle condizioni ideali – precisa ancora il tecnico rossoblù – , le ultime due settimane sono state complicate.

Malgrado la bella vittoria della settimana scorsa per 3-0, ci presentiamo a Napoli con qualche defezione tra infortuni e assenze.

Certamente questo complica una sfida già di per sé delicata e difficile, non esistono alibi ma solo stimoli per le atlete che scenderanno in campo e per noi dello staff tecnico”.

Capitan Di Camillo e compagne devono gettare il cuore oltre l’ostacolo e provare a dare il massimo per superare le difficoltà e provare ad insidiare l’ottima formazione partenopea.

“Chiedo una prova di carattere, orgoglio e massima lucidità – è la consegna di coach Orlando per la gara – , raccogliendo tutto ciò che sarà possibile.

Voglio una squadra che gioca con il cuore, cercando di sopperire alle differenze tecniche e fisiche con l’unione del gruppo.

Dopo questa trasferta ci aspetta un turno di riposo e avremo quindici giorni per recuperare qualche atleta, lavorare su ciò che abbiamo condiviso e prefissato, e farci trovare pronte per raccogliere il maggior numero di punti in tutte le gare che verranno dal 23 novembre in avanti.

Sono fiducioso di poter raggiungere l’obiettivo della salvezza in questo lungo campionato, sudore e fatica”.

Foto credit: Antonio Croglia.