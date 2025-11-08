Potenza: in provincia brutta disavventura per una persona! L’intervento del Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata, allertato dai carabinieri della Compagnia di Senise, è stato impegnato nelle ricerche di un uomo di 79 anni di Francavilla in Sinni, scomparso nella serata di giovedì 7 novembre.

L’uomo si era recato nel bosco in contrada Grottole insieme alla moglie.

Secondo una prima ricostruzione, mentre i due stavano per lasciare la zona, la donna si sarebbe distratta per pochi istanti e l’uomo si sarebbe allontanato, perdendo l’orientamento.

Le operazioni di ricerca iniziate nelle serata di ieri e riprese alla prime luci dell alba hanno visto impegnate due squadre del Soccorso Alpino.

L’uomo è stato ritrovato poco da fa da un civile ne pressi di una strada in leggero stato confusionale ma in condizioni di salute relativamente buone.

Alle hanno partecipando anche i Vigili del Fuoco, Carabinieri e protezione civile.