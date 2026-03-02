La provincia di Potenza set di Imma Tataranni! La fiction lucana riparte su Rai 1 con una nuova stagione

Da domenica 8 marzo in prima serata su Rai1 arriva la nuova stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, serie tv in quattro puntate coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission.

Vanessa Scalera veste di nuovo i panni del celebre sostituto procuratore della Repubblica di Matera Imma Tataranni, nata dalla penna di Mariolina Venezia – che partecipa all’adattamento televisivo dei suoi fortunati romanzi – e amatissima dal pubblico per la sua schietta umanità, per l’ormai iconico temperamento e per l’ironia graffiante, ma anche per le sue molte fragilità.

“La quinta stagione di Imma Tataranni segna per la Basilicata non soltanto il ritorno su Rai1 di un personaggio interamente lucano, ma anche la narrazione del nostro territorio ” – afferma Margherita Gina Romaniello Presidente di Lucana Film Commission. –

“Abbiamo infatti chiesto ai produttori ed agli autori della fortunatissima e seguitissima serie tv di ambientare alcune indagini di Imma in territori che per fascino e peculiarità meritano di essere portati alla ribalta nazionale.

E continueremo anche con altri progetti ad ampliare la narrazione audiovisiva delle tantissime aree lucane finora poco o affatto conosciute al grande pubblico.

E così il pubblico della prima serata Rai scoprirà la meraviglia dei Laghi di Monticchio – con cui si aprirà domenica 8 marzo la prima delle 4 puntate – e del Parco archeologico di Venosa e dell’Incompiuta.

Anche il nord della Basilicata accanto a Matera e le aree circostanti conquistano il ruolo di coprotagonista nelle indagini della Sostituto procuratore piu famosa ed irriverente della Tv”.

Nel cast ritroviamo Massimiliano Gallo (nel ruolo del marito di Imma Pietro De Ruggeri) e Barbara Ronchi (la cancelliera Diana De Santis). Grande novità di questa stagione, l’arrivo nel cast di Rocco Papaleo che interpreta il nuovo procuratore capo Altiero Galliano.

Al fianco dei protagonisti, tornano tutti gli amati personaggi della serie: la figlia di Imma e Pietro Valentina (interpretata da Alice Azzariti), la suocera di Imma (Dora Romano), la mamma di Imma (Lucia Zotti) e ancora Antonio Lamacchia (Nando Irene), il Dott. Taccardi (Carlo De Ruggieri) e l’archivista Maria Moliterni (Moniga Dugo). Entra nel cast anche Lodo Guenzi, nel ruolo del giovane nuovo capo di Pietro.

Anche in questa stagione – scritta da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone, Filippo Gili con la collaborazione di Francesco Amato – le indagini sui gialli di puntata si alternano con le vicende umane e familiari di Imma Tataranni.

Dicono che solo quando senti i piedi toccare il fondo riesci a darti lo slancio per rialzarti. Con una figlia ormai indipendente e un marito dal quale ha scelto di separarsi, Imma si ritrova sola, senza più punti di riferimento.

Anche Pietro sembra lontano da lei, tutto preso da una nuova opportunità professionale in una grande azienda in cui, per la prima volta, si sente apprezzato. Per giunta Vitali è tornato a Napoli e il nuovo procuratore capo, rigido e invadente, non tollera l’indole di Imma da battitore libero.

La nostra PM si butta comunque sul lavoro, ma i casi su cui indaga sono tutti legati a famiglie disgregate, che si sono perse per strada, in parte come la sua. Per fortuna c’è Diana, anche se pure lei deve affrontare piccoli tormenti. In questo caos, tra ironia e disillusione, Imma capirà che nessuno si salva da solo. Nemmeno lei.

Matera – con il proprio patrimonio monumentale – e altri luoghi del territorio lucano, da Venosa ai Laghi di Monticchio, al Parco Scultura La Palomba, sono anche in questa stagione la scenografia insostituibile e unica dei racconti di Imma.

La quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” è una coproduzione Rai Fiction – IBC Movie – Rai Com, realizzata con il contributo della Regione Basilicata e il sostegno della Lucana Film Commission in onda da domenica 8 marzo in prima serata su Rai1 per quattro serate (4 puntate da 100 minuti).

Liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia “Come piante tra i Sassi”, “Via del Riscatto”, “Maltempo” e “Rione Serra venerdì” editi da Einaudi Editore Spa. Produttore Rai Alessandra Ottaviani. Produttori Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli per IBC Movie.

Regia di Francesco Amato.