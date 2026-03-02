Bardi e il ricordo della tragedia di Balvano: “Uomini, donne e ragazzi che sfidavano la guerra e la fame, ammassati su un treno merci con la sola colpa di voler sopravvivere”

C’è un silenzio che pesa più del fumo e dell’acciaio tra le pareti della Galleria delle Armi.

È il silenzio di oltre seicento anime che, nell’oscurità di quel 3 marzo 1944, cercavano solo un pezzo di pane e hanno trovato la fine.

Domani, a 82 anni dalla più grande tragedia ferroviaria d’Italia, il Presidente della Regione, Vito Bardi, sarà a Balvano per onorare la memoria delle vittime del treno 8017.

“Quella di Balvano è una cicatrice che attraversa il cuore del Mezzogiorno – dice Bardi -. Uomini, donne e ragazzi che sfidavano la guerra e la fame, ammassati su un treno merci con la sola colpa di voler sopravvivere.

Ricordarli oggi significa restituire dignità a chi, per decenni, è rimasto prigioniero di un oblio collettivo”.

Il Presidente parteciperà alla Santa Messa, un momento di raccoglimento che unirà idealmente la Basilicata alla Campania, terre legate da un destino di dolore e solidarietà.

Al termine della celebrazione, nel cimitero comunale, verrà inaugurato il mosaico in ceramica vietrese.

“Momento in Memoria”, un’opera che cristallizza nel colore e nell’arte il sacrificio di chi non fece mai ritorno a casa.

Il ricordo corre lungo i binari della Battipaglia-Metaponto, toccando anche Cava de’ Tirreni, dove domani verrà deposta una corona di fiori per i 35 concittadini rimasti in quella galleria.

“Vedere le nostre comunità unite nel ricordo, da Salerno a Potenza – continua Bardi – è il segno che quella tragedia ci appartiene ancora.

Quelle persone non erano “clandestini” nel senso moderno del termine, erano padri e madri di famiglia che “nutrivano speranze di pace”, come recita la targa di Cava. Il monossido di carbonio ha spento i loro respiri, ma non può spegnere il dovere della nostra memoria.

Essere a Balvano domani significa dire che nessuna vita è invisibile.

E che la storia della Basilicata – conclude Bardi – passa anche attraverso queste stazioni del dolore che abbiamo il dovere di trasformare in presidi di umanità”.