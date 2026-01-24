ULTIME NEWS

Maltempo in Basilicata: questa l’allerta della Protezione Civile

24 Gennaio 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato l’allerta gialla per l’intera regione Basilicata per la giornata di domenica.

In particolare, per le zone di Potenza e provincia (come le aree Basi-A2, Basi-C e Basi-D) sono previste precipitazioni e vento.

Nel dettaglio, per la giornata di domani, Domenica 25 gennaio 2026 come da avviso è prevista:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA in:

  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.
  • Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.
  • Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

  • Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica.
  • Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C.
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.
  • Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.
  • Puglia: Salento.
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

  • Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica.
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma.
  • Marche: Marc-1.
  • Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.
  • Puglia: Salento.
  • Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu.
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.
  • Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.