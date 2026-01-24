Maltempo in Basilicata: questa l’allerta della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato l’allerta gialla per l’intera regione Basilicata per la giornata di domenica.
In particolare, per le zone di Potenza e provincia (come le aree Basi-A2, Basi-C e Basi-D) sono previste precipitazioni e vento.
Nel dettaglio, per la giornata di domani, Domenica 25 gennaio 2026 come da avviso è prevista:
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA in:
- Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.
- Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.
- Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
- Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica.
- Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C.
- Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.
- Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.
- Puglia: Salento.
- Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
- Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica.
- Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.
- Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.
- Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma.
- Marche: Marc-1.
- Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.
- Puglia: Salento.
- Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu.
- Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.
- Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.