Maratea, lavori per eliminare il pericolo di caduta massi: ecco le nuove modifiche alla circolazione

Il Sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, avvisa la cittadinanza delle nuove modifiche alla circolazione che interesseranno la strada statale 18 per permettere lo svolgimento dei lavori di costruzione di tratti in variante in galleria ed eliminazione di caduta massi tra Acquafredda e Sapri.

Nel dettaglio il Primo cittadino fa sapere che:

“Con ordinanza n 303 l’Anas ha istituito il senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su tutte le corsie a partire dalle ore 07:00 di lunedì 19 settembre 2022 fino alle ore 18:00 di venerdì 14 ottobre 2022.

Interesserà tutti gli utenti”.

Di seguito l’ordinanza con le modifiche alla circolazione.

