Marsico Nuovo: giovani hanno avuto l’opportunità di “toccare con mano” il funzionamento del Sistema di Protezione Civile. L’iniziativa

Si è conclusa con successo la TERZA EDIZIONE DEL CAMPO SCUOLA “ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE” a Marsico Nuovo (PZ), ospitato presso la Sede del Coordinamento Gruppo Lucano in Via Santa Domenica, Pergola di Marsico Nuovo.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione di Protezione Civile Gruppo Lucano sede di Marsico Nuovo OdV, ha visto protagonisti ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni in una settimana intensiva di formazione e sensibilizzazione.

Dal 7 al 12 Luglio, i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di “toccare con mano” il funzionamento del Sistema di Protezione Civile e le cruciali tematiche legate alla prevenzione dei rischi naturali, a cui il nostro territorio è particolarmente esposto. Il programma, frutto di una stretta collaborazione con le strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ha alternato momenti di apprendimento a esperienze pratiche e ludiche.

I ragazzi sono stati coinvolti in:

• Esercitazioni pratiche: simulazioni di interventi e gestione delle emergenze per acquisire competenze dirette.

• Attività ludico-ricreative: occasioni per unire l’apprendimento al divertimento, favorendo lo spirito di squadra e la socializzazione.

• Momenti di confronto didattico: approfondimenti con esperti del settore che hanno condiviso la loro esperienza quotidiana e offerto uno spaccato autentico del lavoro sul campo.

Ringraziamo la Compagnia dei Carabinieri Nucleo Operativo e Radio Mobile Viggiano nella persona del Capitano Giovanni De Tommaso, la Stazione dei Carabinieri di Marsico Nuovo nella persona del Maresciallo Catello Parmentola, i Carabinieri Forestali “Basilicata” Reparto Carabinieri Parco di Marsico Nuovo, il Nucleo Cani Cinofili dell’Associazione di Protezione Civile Gruppo Lucano nella persona di Bray Giuseppe, per la partecipazione e il prezioso contributo.

L’obiettivo principale del campo scuola era accrescere nei giovani la consapevolezza del Piano Comunale di Protezione Civile e di concetti fondamentali quali la previsione, la prevenzione, la mitigazione dei rischi e la gestione delle emergenze.

La presenza di vari esponenti dell’organigramma della Protezione Civile ha arricchito il percorso formativo, offrendo testimonianze dirette e spunti di riflessione.

Questa iniziativa ha coltivato nelle nuove generazioni una fondamentale coscienza etica e sociale, essenziale per tutelare l’integrità della vita, dei beni e dell’ambiente dai danni causati da calamità e altri rischi.

L’Associazione di Protezione Civile Gruppo Lucano sede di Marsico Nuovo OdV ringrazia tutti i partecipanti, i volontari e le istituzioni che hanno reso possibile questa edizione, contribuendo a rafforzare la resilienza della nostra comunità.