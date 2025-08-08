Potenza, niente acqua in questa zona

Acquedotto Lucano informa che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica è sospesa dalle 12:00 del 08/08/2025 alle 14:00 del 08/08/2025 in questa zona:
- Parte di Via Torraca.
Facciamo sapere a tutti del disagio.
Riceviamo e pubblichiamo una nota dei consiglieri di opposizione di centro-destra al Comune di Potenza: “Oggi, in occasione della riunione della V Commissione, come consiglieri…
Sarà il mitico Orfeo il protagonista della notte di San Lorenzo a Baragiano. Domenica 10 agosto, l’Archeoparco del Basileus, farà da sfondo allo spettacolo teatrale…
La Regione Basilicata ha raggiunto un nuovo obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), portando a compimento il target intermedio M6C2-6 “Operatività…
Si è conclusa con successo la TERZA EDIZIONE DEL CAMPO SCUOLA “ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE” a Marsico Nuovo (PZ), ospitato presso la Sede del…
Continua a portare frutti l’articolata strategia di prevenzione e contrasto alle condotte illegali sul territorio che, fortemente voluta dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, mira…
Un traguardo invidiabile per la Basilicata e l’Italia intera ai Mondiali di Calcio Balilla Paralimpico 2025 svolti a Saragozza in Spagna, la Nazionale si laurea…
Si sono concluse con successo, nel pomeriggio di ieri (7 agosto), le operazioni di varo di tre nuove campate (n. 8, 9 e 10) della…
Dopo l’importante investimento da 9,5 milioni di euro sull’edilizia scolastica la Giunta regionale ha dato il via libera anche all’Avviso “Laboratori Stem”, con una dotazione…
La macchina pubblica, con i suoi tempi, ha rimesso in pista la Carta dedicata a te per il 2025. Dopo una lunga attesa burocratica, ecco…
Termina sul risultato di 1-0 l’allenamento tra Juve Stabia e Potenza. Buon test da parte del Potenza che, al cospetto di un avversario propositivo, ha…
Ritorna a Vaglio Basilicata l’attesissimo evento estivo “**Vaglio Terra di Cultura 2025: il percorso tra sensazioni ed emozioni**”, una manifestazione che celebra il connubio tra…
E’ morto poco prima di arrivare all’ospedale di Lagonegro il 52enne di Napoli che si è sentito male dopo aver mangiato un panino con salsiccia…