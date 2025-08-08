ULTIME NEWS

Potenza, niente acqua in questa zona

8 Agosto 2025

Acquedotto Lucano informa che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica è sospesa dalle 12:00 del 08/08/2025 alle 14:00 del 08/08/2025 in questa zona:

  • Parte di Via Torraca.

Facciamo sapere a tutti del disagio.