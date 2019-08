Matteo Salvini torna in Basilicata: i dettagli

Ha da pochi giorni lasciato una spiaggia, quella di Milano Marittima, per un comizio al Nord, vicino a Lecco.

Smessi giacche e gravatte – con costume e cuffie da Deejay – il Vicepremier continua la sua estate, anche per motivi politici, in riva al mare.

Per i pochi che ancora non lo sapessero, il Ministro Matteo Salvini ha lanciato il “beach tour”, una vera e propria campagna “di ascolto” sotto l’ombrellone in tutto il centrosud.

Alla stampa ha dichiarato:

“Tutto Agosto non mi fermo.

Ho messo giù una serie di appuntamenti d’incontro e ascolto.

E per quello che mi riguarda si lavora anche a Ferragosto”.

Il Ministro, il 10 Agosto alle ore 10.00, incontrerà i bagnanti di Policoro (MT).