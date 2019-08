Ruoti, “il Comune è sempre più allo sbando”: ecco la denuncia del Gruppo Consiliare

Il Gruppo Consiliare di Ruoti (PZ) Angelo Salinardi; De Carlo Rosario; Faraone Angelo; Gentilesca Rocco; Carlucci Rocco denunciano lo stato di abbandono e degrado del Comune:

“Tra fasce tricolori che cambiano spalle, racconti folkloristici e rimembranze storiche senza un filo logico, il Comune di Ruoti è sempre più allo sbando.

L’ultima testimonianza è l’abbandono da giorni di rifiuti ed erbacce raccolte dagli operatori, che giacciono li occultati nei vicoli anche nei giorni della festa di San Donato.

Che lo scempio fosse compiuto e la cittadinanza abbandonata al suo destino, lo si è capito da tempo, grazie ad una Sindaca che ha trovato la sponda per il suo sostegno nella peggiore minoranza, bocciata da sempre dall’elettorato, che non ha trovato di meglio che distribuire i sacchetti per la raccolta dei rifiuti con il ritorno alla tessera annonaria memore dei tempi del fascismo e del razionamento.

E per continuare, violare le leggi in Consiglio comunale sui conflitti d’interesse e di ineleggibilità di alcuni suoi esponenti.

E tutto questo con una Sindaca che alla Regionali è stata bocciata e sfiduciata dai cittadini per essere un corpo estraneo scelta per essere figlia di una idea di città ed oggi diventata paladina di eterni sconfitti.

Al peggio non c’è mai fine, come pure i tentativi di ribalta regionale che costringono gli amministratori a voli pindarici tanto da far passare Ruoti come Centro dove si fa folklore sin anche durante una mostra di fotografie o di quadri.

La cultura non è un optional, lo comprenda l’ex commissaria della Croce Rossa oggi assistita e portata per mano dai suoi fidi ed adorati assessori spuri”.

Di seguito le immagini dei rifiuti abbandonati per le vie cittadine.