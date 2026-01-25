Meteo, pioggia su Potenza: ma fino a quando? Ecco le previsioni per i prossimi giorni

Domenica caratterizzata dall’ingresso di una perturbazione atlantica sulle nostre regioni meridionali, con instabilità diffusa sulla Basilicata; previste precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovescio o temporale.
In avvio di settimana sulla Lucania sono previste ancora delle piogge con qualche breve nevicata in Appennino sin verso 1200-1300m.
Nuovo peggioramento a partire dal 28 Gennaio.
Ma che tempo ci aspetta su Potenza nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani Lunedì 26 Gennaio, avremo nubi in progressivo aumento con piogge al pomeriggio.
Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 7°C, la minima di 2°C.
Martedì 27 Gennaio avremo giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 0°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.