Meteo Potenza: dopo una breve tregua, torna il maltempo. Ecco le previsioni aggiornate

Si apre una fase spesso instabile su Puglia, Basilicata e Molise.
Tempo dunque a tratti instabile o perturbato con precipitazioni più frequenti su settori molisani, alta Puglia e Lucania tirrenica, più occasionali sul Salento.
Domenica residui fenomeni poi breve tregua, in attesa di una nuova perturbazione con l’avvio della prossima settimana, questa volta accompagnata da più miti venti sciroccali.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 24 Novembre avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 3°C.
Invece, Martedì 25 Novembre avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 8°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.