Potenza, in vista della Giornata per l’eliminazione della violenza ecco il Report dell’Associazione Telefono Donna

Sono state 25 le denunce presentate, rispetto alle 104 schede aperte dal primo gennaio al 31 ottobre scorso (il 24% del totale), da donne che si sono rivolte al centro antiviolenza dell’associazione ‘Telefono Donna’ di Potenza: lo ha reso noto la presidentessa Cinzia Mazzoccoli, presentando alla stampa, ieri a Potenza, il report annuale.

Alle schede aperte ex novo – è stato spiegato – si aggiungono anche 26 contatti presi nel 2024, per un totale di 130 ‘casi’.

Di queste 25 (17 provenienti da Potenza, sei dal Potentino e 2 dal Materano), in larga parte di età compresa tra i 42 e i 49 anni, sono 19 coloro che hanno denunciato maltrattamenti e quattro stalking.

I colloqui, invece, sono stati 299, tra quelli di carattere personale, psicologico e legale.

Mazzoccoli ha messo in evidenza che:

“molte straniere che si sono avvicinate alla nostra associazione hanno compagni di nazionalità italiana e questa è una tendenza differente rispetto al passato, quando generalmente le straniere subivano maltrattamenti da compagni della stessa nazionalità”.

All’associazione lucana, oltre al centro antiviolenza, fa riferimento anche una casa rifugio che, nei primi dieci mesi dell’anno, ha accolto nove persone (compresi due minori), in gran parte provenienti dalla provincia.

Infine, lo ‘Sportello donna’ di Venosa (Potenza) ha seguito nel 2025 nove donne e stabilito 14 contatti.