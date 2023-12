Meteo: torna il maltempo su Potenza? Ecco le previsioni

Da domani è atteso un velocissimo flusso perturbato che potrebbe portare piogge anche a carattere temporalesco, specie sulla Calabria, sulla Puglia e sulla Basilicata.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 10 Dicembre, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.

In serata schiarite.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.