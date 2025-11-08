Muro Lucano: “Il Ponte del Pianello è un vero e proprio monumento storico”. Ecco quando quando saranno completati i lavori

Il Ponte del Pianello a Muro Lucano è stato al centro di un incontro pubblico promosso dal gruppo civico Scegli Muro, che ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, e del Sindaco, Giovanni Setaro.

L’assemblea, tenutasi nella sala consiliare del Comune, ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, tecnici e cittadinanza, per condividere contributi, idee e osservazioni su un’infrastruttura che è parte integrante della storia locale.

I lavori di ripristino del manufatto, iniziati nel maggio 2024 grazie a un finanziamento di 1,7 milioni di euro, proseguono e sono ormai in fase di completamento, come ha sottolineato il Presidente Giordano:

“Il Ponte del Pianello è un vero e proprio monumento storico.

Non si tratta semplicemente di un’opera viaria, ma di un intervento integrato che ha suscitato l’interesse di esperti nazionali.

Il progetto, al quale l’Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza sta lavorando alacremente, va oltre il semplice ripristino della struttura.

Alcune interferenze di tipo tecnico, relative alle reti essenziali, hanno reso necessari una serie di interventi aggiuntivi, ormai conclusi.

Puntiamo a completare l’intervento entro il mese di dicembre.

Data la particolare caratterizzazione architettonica stiamo già programmando ulteriori interventi migliorativi, come la sostituzione delle attuali grate con una barriera in vetro e l’ottimizzazione dell’impianto illuminotecnico, per valorizzare il sito anche nelle ore notturne.

L’impegno sarà anche quello di avviare un nuovo studio per verificare la possibile realizzazione di una struttura adiacente dedicata ai pedoni.

Tutto ciò al fine di conseguire un miglioramento sostanziale non solo della funzionalità dell’opera, ma anche dell’architettura, che costituisce un elemento di pregio per la comunità di Muro Lucano e per il suo indotto turistico.”