Muro Lucano: le reliquie di San Gerardo Maiella portate in processione nella Chiesa di Sant’Andrea. Ecco le foto

Questa mattina l’arrivo a Muro Lucano delle reliquie di San Gerardo Maiella accolte dal parroco don Thomas e poi portate in processione nella Chiesa di Sant’Andrea.
L’Anno Gerardino promosso dall’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo insieme alla Conferenza Episcopale di Basilicata prenderà ufficialmente il via il 23 aprile 2026, anniversario del Battesimo di San Gerardo Maiella, con la messa presieduta da S. Em.za Card. Enrico Feroci e concelebrata dall’Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, Mons. Davide Carbonaro.
L’appuntamento di Giovedì prossimo è alle 17.30 nella Concattedrale di San Nicola.
Ecco le foto di oggi.