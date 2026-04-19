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Potenza: quaranta anni di sacerdozio per don Mimmo Florio celebrati in Cattedrale. Tantissimi auguri

19 Aprile 2026

Quaranta anni di sacerdozio per don Mimmo Florio celebrati in Cattedrale.

Durante l’omelia l’Arcivescovo, che ha celebrato l’Eucarestia, ha ricordato ai fedeli che: “I Vangeli ascoltati sono veri perché autentici”.

Infatti: “La vita dei testimoni del Risorto non è stata purificata dai tradimenti, dai dubbi e dalle delusioni dei protagonisti.

Noi assomigliano a loro e siamo rappresentati nell’anonimo discepolo di Emmaus”.

Mons. Carbonaro ha augurato a don Mimmo di:

Rinnovare il suo biglietto di andata e ritorno per Emmaus, lì le nostre vite vengono trasformate per diventare sempre più testimoni del Risorto”.

Ecco le foto.