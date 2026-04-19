Potenza pronta ad ospitare il 9° Trofeo “Città di Potenza”- “Memorial Nicola Maitilasso”, in viale Unicef. Ecco quando

Dopo la gara di apertura in Puglia, sul circuito cittadino di Bari il mese scorso, e la sfida in Campania sul miniautodromo di Sarno, il Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport 2026 si appresta a fare tappa in un altro capoluogo di regione, Potenza, che il 25 e 26 aprile prossimi ospiterà il 9° Trofeo “Città di Potenza”- “Memorial Nicola Maitilasso”, su un tracciato urbano in viale Unicef, introdotto tre anni fa suscitando grande interesse e tanto pubblico.

L’evento, nato dalla volontà di un gruppo di piloti di rendere omaggio all’amico Nicola Maitilasso, driver locale scomparso alcuni anni fa con un memorial a lui dedicato e giunto quest’anno alla terza edizione, è organizzato dalla Scuderia Basilicata Motorsport con il patrocinio ed il sostegno del Comune e dell’Automobile Club di Potenza, e presenta una grande novità.

Annuncia il presidente della scuderia Basilicata Motorsport Carmine Capezzera:

“il percorso di Gara, in chiave 2026, è stato ‘rivisitato’ rispetto alle edizioni precedenti infatti avrà una lunghezza totale per ogni singola manche che passa da 6.400 metri a ben 7.040 metri totali, con un nuovo punto di inversione marcia, nei pressi della rotonda MD di Via Roma.

Pertanto lo svolgimento della manifestazione, tra prove di qualificazione e tre manche di gara, comporterà uno sviluppo totale di percorrenza per complessivi 28+160 chilometri”.

Il circuito è ricavato su una strada a due corsie per ogni senso di marcia divisa da uno spartitraffico situata in una zona chiamata ‘di fondovalle’, che serve alle scale mobili ‘Santa Lucia’, le seconde più lunghe d’Europa.

Lo start e l’arrivo sono posizionati sotto il ponte delle scale mobili, che congiungono due parti della città, il centro storico e il rione Cocuzzo.

In prossimità dell’anello ci sono a servizio anche i paddock, un parcheggio di 3mila metri, coperto sotto e scoperto sopra, che si trova nella zona opposta di quella che è la partenza/arrivo.

Il pubblico potrà raggiungere facilmente più postazioni e l’accesso è gratuito.

La corsa automobilistica, oltre che terza prova del tricolore di specialità, sarà valida per il Campionato Interregionale “23° CPB 2025”, promosso da Basilicata Motorsport, e per il 37° Campionato Interregionale ACI Sport di Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.

Al primo concorrente classificato tra i piloti locali, verrà assegnata la 2a Targa “Francesco Solimena”, ex presidente dell’Automobile Club Potenza e per molti anni grande protagonista del motorismo lucano.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12:00 di Mercoledì 22 aprile, con quota agevolata entro il 20 aprile.

Il programma della competizione inizierà sabato 25 aprile a partire dalle ore 10.30 con le verifiche sportive e tecniche e domenica 26 entrerà nel vivo con il briefing di tutti i piloti convocato alle 8.15 dal direttore di gara Capezzera sulla linea di start, e con lo svolgimento delle tre manches di gara precedute dalla manche cronometrata di ricognizione al via alle 8.30.