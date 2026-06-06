Nasce Librienza, il festival che trasforma Brienza in un paese che legge. Il programma degli eventi

Sabato 20 e Domenica 21 Giugno il centro storico del borgo lucano diventerà un luogo di incontro tra autori, editori, lettori e famiglie, con un programma che unisce presentazioni di libri, momenti di approfondimento, attività per bambini, degustazioni e appuntamenti musicali.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la lettura come strumento di crescita individuale e collettiva e di rafforzare il ruolo di Brienza come spazio di confronto culturale aperto a cittadini, visitatori e nuove generazioni.

Per due giorni le piazze e il Palazzo Municipale ospiteranno incontri con autori provenienti da diverse realtà editoriali, offrendo al pubblico l’opportunità di dialogare direttamente con scrittori, studiosi e operatori culturali.

Tra gli ospiti attesi figurano Biagio Limongi, autore del volume Il Cristo Redentore di Bruno Innocenti (MTS Edizioni), Giovanni Ferrarese, autore de Il caporalato (Carocci Editore), e Giuseppe Maria Viscardi, autore di Tra storia della pietà e sociologia religiosa.

Gabriele De Rosa e la religiosità delle plebi rurali (Edizioni di Storia e Letteratura).

Accanto agli incontri letterari sarà presente un’area espositiva dedicata alle case editrici partecipanti, che permetterà ai visitatori di conoscere cataloghi, novità editoriali e progetti culturali provenienti da tutto il territorio nazionale.

Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli attraverso uno spazio dedicato all’infanzia, con letture condivise, attività creative e momenti di animazione realizzati in collaborazione con associazioni e operatori del territorio.

Il programma prevede inoltre gli appuntamenti “Libri…in…Fresco”, dedicati a letture e degustazioni, e “Note a piè di pagina”, momenti musicali pensati per accompagnare la conclusione delle due giornate.

Librienza rappresenta un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione culturale promosso dall’Associazione Brienza 1799, che da anni lavora per promuovere la conoscenza della storia, dell’identità e del patrimonio del territorio attraverso iniziative di carattere culturale e divulgativo.

All’iniziativa partecipano importanti realtà editoriali tra cui Cacucci Editore, Carocci Editore, Edizioni di Storia e Letteratura, Laterza, Lavieri, Le Penseur, MTS Edizioni, Phototravel Editions e Villani Editore.

L’ingresso agli eventi è libero.

Ecco la locandina con il programma.