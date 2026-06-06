Concerto solidale a Potenza: “Cara Arisa, propongo un comitato per coprire le spese della tua meravigliosa iniziativa”. I dettagli

Il consigliere regionale Alessandro Galella risponde “con entusiasmo all’appello solidale lanciato da Arisa, l’esponente politico si dice pronto a passare dalle parole ai fatti”.

Galella propone infatti “la costituzione di un comitato di raccolta fondi, per coprire interamente le spese logistiche e organizzative del grande concerto benefico”.

“Cara Arisa,

personalmente non ci conosciamo ma ricordo che, quando con due amici avevo in gestione la vineria Sottapera nel centro storico di Potenza, venivi qualche volta a sorseggiare un ottimo calice di aglianico.

Come istituzione voglio prima di tutto ringraziarti per tutto ciò che fai per la città e la terra che amo e poi esprimere i miei più sentiti complimenti per la tua meravigliosa iniziativa di solidarietà.

Non ero presente al teatro Stabile ma come Consigliere Regionale mi sento chiamato in causa e poiché amo essere concreto nel mio impegno politico e generalmente nella mia vita mi offro di costituire e guidare un comitato di raccolta fondi per la realizzazione del tuo concerto allo stadio Viviani al fine di raccogliere tutta la cifra necessaria per sostenere le spese logistiche, organizzative e tecniche.

Ovvero maestranze e service.

Esprimendo nuovamente la gratitudine per questa iniziativa ti saluto con riconoscenza.”