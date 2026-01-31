Natura, emozioni, tradizioni: San Valentino unico tra Satriano e Val d’Agri

Il 14 febbraio, in occasione del giorno di San Valentino, ASD SENTIERI invita a vivere un’esperienza unica e coinvolgente in Basilicata: il “Cammino delle Emozioni” a Sasso di Castalda, per scoprire non solo un meraviglioso paesaggio, ma anche le emozioni che animano il nostro cuore.

Quattro percorsi tematici—Amore, Gentilezza, Ascolto, Incanto— guideranno i camminatori attraverso un trekking consapevole, dove la bellezza della natura si fonde con l’intimità delle relazioni umane.

Immergersi nella magia del Parco dell’Appennino Val d’Agri Lagonegrese, dove lo sguardo si perde tra le maestose montagne, la grazia dei cervi, il suggestivo Ponte alla Luna e il fantastico borgo che fa da cornice a questa straordinaria esperienza.

L’escursione si svolgerà in mattinata, offrendo una pausa dal quotidiano per riscoprire la bellezza della natura e la forza delle emozioni.

Al termine del trekking, l’invito a scoprire una tradizione affascinante: il Carnevale di Satriano di Lucania, a pochi chilometri da Sasso.

Sarà l’occasione perfetta per esplorare le tradizioni locali e gustare le specialità culinarie del territorio.

Questa iniziativa non è solo un trekking; è un modo per rafforzare il ruolo dei borghi come spazi di cultura, tradizioni e benessere diffuso.

Una giornata speciale, dove ogni passo sarà un’opportunità per emozionarsi e connettersi con gli altri.

Il trekking sarà guidato ed accompagnato da Guide Ambientali Escursionistiche.