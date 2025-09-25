Nuovo assalto ad un bancomat della provincia di Potenza!

Nuovo assalto al bancomat in provincia di Potenza.
Questa notte 2 forti esplosioni hanno interrotto la quiete del Comune di Castelgrande intorno alle 2:30.
Una banda di ladri ha infatti tentato un assalto e via Marconi è stata chiusa per alcune ore.
I ladri si sarebbero poi dati alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata.
Utilizzata la solita tecnica della “marmotta”, ovvero l’inserimento di una carica esplosiva all’interno della fessura dalla quale escono i soldi dal bancomat.
In corso indagini dei Carabinieri.