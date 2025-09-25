Potenza, la sede del Comune si illumina di viola: l’iniziativa

Il Comune di Potenza aderisce alla campagna di sensibilizzazione nazionale sull’ITP e illumina di viola il Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, nel centro storico di Potenza, nelle serate di venerdì 26 e sabato 27 settembre.
L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione Italiana Porpora Immune Trombocitopenica aps (AIPIT aps), un’organizzazione senza scopo di lucro che fornisce informazioni, supporto e assistenza alla comunità dei pazienti affetti da piastrinopenia autoimmune (ITP), una malattia rara in cui il sistema immunitario attacca le piastrine, fondamentali per la coagulazione del sangue.
Le persone affette da ITP presentano un numero ridotto di piastrine, aumentando il rischio di sanguinamento spontaneo.
Attualmente, non esiste una cura definitiva per l’ITP e molti pazienti si trovano ad affrontare la malattia in solitudine.
AIPIT aps è membro dell’Alleanza Internazionale per l’ITP e collabora attivamente con diverse organizzazioni per migliorare la consapevolezza, la ricerca e la cura dei pazienti.
Per ulteriori informazioni, può visitare il sito www.aipit.com.
E’ dunque importante l’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’ITP, che si svolgerà particolarmente in occasione della Settimana mondiale di sensibilizzazione sull’ITP, in svolgimento dal 22 al 28 settembre 2025.
Un gesto simbolico che vuole rappresentare un segno di sostegno a chi vive con l’ITP e contribuisce a dare visibilità a questa malattia rara.