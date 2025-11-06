“Picerno – Siracusa”: il Prefetto di Potenza dispone il divieto di vendita dei tagliandi a questa tifoseria

Si disputerà, nella giornata di sabato 15 Novembre prossimo, la partita di calcio “Picerno – Siracusa”, valevole per il girone C di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 39 del 5 novembre 2025, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza gli elevati profili di rischio della partita, in ragione della rivalità tra le due tifoserie e, in particolare, per la contrapposizione tra la tifoseria del Siracusa e quella del Potenza, capoluogo a poca distanza dalla cittadina di Picerno.

Nello specifico, in data 21 aprile 2024, le tifoserie del Siracusa e del Potenza, in occasione del rientro dalle rispettive trasferte, si sono scontrate presso il porto di Messina.

L’episodio ha inesorabilmente esasperato i rapporti tra le due tifoserie e anche l’incontro del 24 settembre 2025 tra Siracusa e Potenza è stato vietato alla tifoseria lucana.

Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e ritenendo altamente probabile che in occasione della gara in argomento si possano verificare azioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche nella fase di movimentazione, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, sentito il Questore, ha adottato in mattinata il provvedimento con il quale, in vista della gara “Picerno – Siracusa” di sabato 15 novembre prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Siracusa.