La Provincia di Potenza e il CONI Basilicata insieme per offrire sempre più spazi e occasioni ai giovani di praticare sport. I dettagli dell’Intesa

La Provincia di Potenza e il CONI Basilicata hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere l’attività fisica quale elemento fondante di un corretto stile di vita e a veicolare i valori sociali ed educativi dello sport.

L’accordo, firmato dal Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, e dal vertice del CONI Basilicata, Giovanni Salvia, prevede una serie di azioni congiunte per favorire l’educazione ai valori dello sport attraverso iniziative culturali e formative; alimentare la conoscenza dei protagonisti lucani della storia sportiva e sostenere le associazioni locali.

Ha sottolineato il Presidente Giordano:

“Lo sport è una vera e propria scuola di vita; uno strumento di inclusione sociale e un veicolo per trasmettere valori come il rispetto delle regole, la disciplina, il lavoro di squadra e la lealtà.

Attraverso questa collaborazione con il CONI Basilicata, vogliamo continuare a portare avanti un percorso che stiamo già ponendo in essere attraverso gli interventi che riguardano le palestre annesse agli istituti superiori.

L’obiettivo è dotare le scuole di strutture adeguate e sicure in cui i giovani possano svolgere attività fisica.

Grazie a questa intesa, l’impegno dell’Ente si estenderà ulteriormente per offrire sempre più spazi e occasioni utili a rimarcare il ruolo universale dello sport come strumento di coesione e inclusione.”