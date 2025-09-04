Pignola: aperto il bando per la nuova edizione del concorso dedicato ai giovani medici lucani!

Aperto il bando per la nuova edizione del concorso dedicato ai giovani medici lucani.

E’ stato pubblicato sul sito e sui canali social dell’Associazione Pro Loco Circolo Culturale “Il Portale” il bando della XXXV edizione del Premio di Medicina “Potito Petrone”, storico riconoscimento volto a valorizzare i giovani talenti della medicina legati al territorio lucano.

Il concorso è aperto a tutti i laureati in Medicina e Chirurgia, senza limiti di età, presso qualsiasi Università italiana legalmente riconosciuta, che abbiano conseguito il titolo nell’anno accademico 2023/2024, riportando una votazione non inferiore a 105/110.

Per essere ammessi alla selezione è necessario essere nati in Basilicata oppure residenti nella Regione da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Il premio, giunto alla trentacinquesima edizione, rappresenta un’importante occasione per sostenere e riconoscere il merito accademico e professionale dei giovani medici, nel solco della figura e dell’impegno del dott. Potito Petrone, al quale è intitolato.