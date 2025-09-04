Potenza: il Dott. De Fino è il nuovo Commissario Asp. Auguri di buon lavoro

Il Dott. Massimo De Fino, Direttore Generale del CROB di Rionero, è stato nominato dal Presidente della Regione Basilicata, Commissario dell’Azienda Sanitaria di Potenza, nelle more della conclusione della procedura che porterà alla nomina del nuovo Direttore Generale dell’ASP e il 4 settembre si è insediato negli Uffici di Via Torraca.

Dopo le dimissioni del dott. Antonello Maraldo ad aprile e la breve reggenza del Direttore Amministrativo, dott. Pierluigi Gigliucci, conclusasi il 31 agosto scorso, il Presidente della Regione Vito Bardi ha affidato al dott. De Fino, già Direttore Sanitario dell’ASP e firmatario dell’Atto Aziendale del 2015 ancora in vigore, il compito di guidare l’Azienda verso una stagione di riforme e una nuova Direzione Strategica mettendo a disposizione la propria esperienza nella stessa ASP, in Umbria e, da ultimo, presso il CROB.

Contemporaneamente all’insediamento del Commissario, infatti, si sono svolti in Regione i colloqui dei candidati all’incarico di Direttore Generale al quale il Dott. De Fino, su mandato del Presidente Vito Bardi e dell’Assessore Cosimo Latronico, ha intenzione di consegnare un’Azienda pronta a rispondere alle mutate esigenze sanitarie e a confrontarsi con i principali temi della sanità territoriale.

“Telemedicina, Distretti, Case e Ospedali di Comunità, Liste d’attesa, Centri Esterni Accreditati, Farmaceutica, Hospice e i programmi per la maternità”, questi sono i principali temi affrontati dal dott. De Fino che, al momento dell’insediamento, ha voluto incontrare i Dirigenti, in un Collegio di Direzione dedicato, e i dipendenti aziendali presso la sede ASP di Via Torraca, per condividere gli obiettivi della fase del Commissariamento la cui durata sarà di circa due mesi.

Non nascondendo l’emozione di tornare in ASP con un ruolo e un compito fondamentale in una fase di transizione tanto delicata, il Commissario ha comunicato con il suo consueto garbo, il programma e le azioni che intende attivare per realizzare l’incarico assegnatogli.

“Nel ringraziare il Presidente Bardi e l’Assessore Latronico – dichiara il Dott. De Fino – per la stima e la fiducia che mi è stata accordata, il mio compito sarà di condividere in ASP il metodo di lavoro acquisito nelle precedenti esperienze in Umbria e al CROB e nella collaborazione da me prestata alla redazione del DM 77 in materia di Medicina Territoriale.

Saranno due mesi intensi – prosegue il Commissario – in cui bisogna dimostrare ai cittadini e a tutti coloro che hanno bisogni di salute che l’ASP non è ferma e che è nelle condizioni di portarsi al passo con i tempi.

La fase post pandemia ha cambiato la sanità in Italia – conclude il dott. De Fino – e l’ASP deve, e ne ha le potenzialità, adeguarsi al nuovo contesto fornendo risposte efficaci, tempestive e appropriate”.