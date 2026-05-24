Pignola, la Madonna degli Angeli riempie strade e cuori: festa, emozioni e partecipazione

L’amministrazione di Pignola fa sapere:

“Si concludono giorni intensi di fede, emozioni e straordinaria partecipazione.

La Festa della nostra amata 𝐌𝐚𝐝𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢 ha ancora una volta riempito le strade e le piazze della nostra Pignola, lasciandoci immagini che resteranno nel cuore di tutti: i volti commossi durante le processioni, il calore del fuoco della Uglia, la musica, i colori della festa, gli abbracci tra amici e famiglie, il ritorno di tanti pignolesi alla propria terra.

Sono giorni che ci ricordano quanto sia forte il legame con la Madonna degli Angeli e quanto sia importante ritrovarsi attorno alle nostre tradizioni più autentiche. In un tempo che spesso divide, condividere questi momenti rafforza il senso di appartenenza e il valore dello stare insieme.

𝐋𝐚 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢 appartiene a tutti i pignolesi ed è una tradizione che continua a vivere grazie alla partecipazione e all’impegno condiviso di un intero paese.

Desidero rivolgere, a nome dell’intera cittadinanza, un sincero ringraziamento al Comitato Festa Maria Ss. degli Angeli – Pignola 2025/2026 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟔, che con passione, spirito di sacrificio e grande impegno ha lavorato per mesi alla riuscita di ogni appuntamento religioso, musicale e popolare, riportando entusiasmo, partecipazione e vitalità nelle nostre piazze.

Un ringraziamento sentito va alla 𝐏𝐚𝐫𝐫𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢𝐚 con 𝐝𝐨𝐧 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 e 𝐝𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨, alla 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 guidata dal 𝐂𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚, all’𝐀𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐛𝐢𝐧𝐢𝐞𝐫𝐢 con il comandante 𝐋𝐮𝐨𝐠𝐨𝐭𝐞𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢, ai volontari della 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞, agli operatori di 𝐄𝐜𝐨𝐭𝐫𝐚𝐬𝐡 e del 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐨𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 e a tutti coloro che, con il proprio lavoro e la propria presenza, hanno contribuito alla perfetta riuscita della festa.

Grazie ai 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐚, ai 𝐂𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢, agli 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐨 e a 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐭𝐚̀ 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 che hanno accompagnato questi giorni con dedizione e spirito di servizio.

Un pensiero affettuoso va anche ai tanti 𝐩𝐢𝐠𝐧𝐨𝐥𝐞𝐬𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 che continuano a vivere questa festa con emozione e immutato attaccamento alla Madonna degli Angeli e alla propria terra.

Con la conclusione di questa edizione, rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Comitato Festa Pignola 2027 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚, affinché possa proseguire con entusiasmo e spirito di servizio questo prezioso cammino di fede e tradizione.

𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 per aver reso ancora una volta la Festa della Madonna un patrimonio vivo della nostra identità”.