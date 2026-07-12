Rotary club Potenza, passaggio del martelletto da Anna Scalise a Michele Marroccoli! Auguri di buon lavoro

Emozione, gratitudine e uno sguardo rivolto al futuro hanno caratterizzato la cerimonia del passaggio del martelletto del Rotary Club Potenza, che ha sancito il passaggio della presidenza da Anna Scalise a Michele Marroccoli, chiamato a guidare il Club nell’anno rotariano 2026-2027.

Una serata intensa, partecipata da autorità civili, militari e rotariane, soci e numerosi ospiti, durante la quale è stato ripercorso un anno di attività che ha visto il Rotary Club Potenza distinguersi per numerosi progetti dedicati alla salute, ai giovani, alla cultura, all’inclusione sociale, alla legalità, alla valorizzazione del territorio e alla cooperazione internazionale.

Nel suo intervento conclusivo, la presidente uscente Anna Scalise ha ricordato che il Rotary non si misura dal numero degli eventi organizzati, ma dalla capacità di lasciare un segno concreto nella vita delle persone, ringraziando i soci, il Consiglio Direttivo, le Commissioni, gli sponsor, le istituzioni e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei service dell’anno.

Momento centrale della serata è stata la consegna delle Paul Harris Fellow, la più alta onorificenza attribuita dalla Rotary Foundation.

La scelta dei destinatari non è stata casuale.

La presidente Anna Scalise ha voluto conferire questo prestigioso riconoscimento a donne e uomini che, pur operando in ambiti diversi, rappresentano esempi autentici di servizio, competenza, etica, dedizione e responsabilità verso la comunità.

Personalità che, con il proprio lavoro quotidiano, contribuiscono alla crescita della Basilicata e del Paese, incarnando gli stessi valori che ispirano l’azione del Rotary: mettere le proprie capacità al servizio degli altri.

Le Paul Harris Fellow sono state conferite a:

Al Dott. Marcello Ricciuti, per l’altissimo profilo professionale, la profonda umanità e lo straordinario impegno nella tutela della dignità della persona, testimoniati attraverso una qualificata attività nel campo delle cure palliative.

Prof. Francesco Panarelli, Direttore del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale (DiUSS) dell’Università degli Studi della Basilicata, per il prezioso contributo offerto alla ricerca, alla formazione e alla diffusione della cultura;

⁠Oreste Lo Pomo, caporedattore Rai Campania, per il suo rigoroso impegno nell’informazione di qualità e nella valorizzazione del territorio;

Dott.ssa Sabrina Mutino, Direttrice Museo Nazionale di Potenza, per il prezioso lavoro di promozione e tutela del patrimonio culturale lucano;

Notaio Vito Pace, Presidente Nazionale ordine dei Notai, per l’alto profilo professionale e l’impegno istituzionale;

Dott. Francesco Somma, vice presidente nazionale di Confindustria per la capacità di rappresentare il mondo dell’impresa con una visione orientata allo sviluppo e alla crescita del territorio;

Dott.ssa Mariateresa Lavieri, per il prestigioso incarico presso la Fabbrica di San Pietro e per aver dato lustro alla Basilicata in un contesto di rilevanza internazionale;

ing. Mario Restaino, per la dedizione e il costante servizio reso al Rotary Club Potenza;

ing. Giuseppe Silvestro, per l’impegno profuso nella Rotary Foundation e nella diffusione della cultura del servizio;

Prof. Ing. Lucio Della Sala, per il qualificato impegno professionale, rotariano e il costante contributo allo sviluppo del territorio e alla promozione dei valori del servizio.

dott.ssa Lucia Fierri, per la leadership, la passione e il costante esempio di appartenenza ai valori rotariani.

La presidente ha sottolineato come ogni Paul Harris Fellow rappresenti un grazie autentico a chi, con il proprio esempio, dimostra che il servizio non è soltanto un principio rotariano, ma uno stile di vita.

La cerimonia è stata accompagnata dalla proiezione del video che ha raccontato i momenti più significativi dell’anno sociale, testimoniando un percorso ricco di iniziative realizzate in favore della comunità.

Con il tradizionale passaggio del martelletto, Anna Scalise ha affidato la guida del Club a Michele Marroccoli, esprimendo la certezza che saprà proseguire con entusiasmo il cammino intrapreso, nel segno della continuità, dell’amicizia e del servizio.

Lungo e caloroso l’applauso finale che ha accompagnato una serata capace di racchiudere il senso più autentico del Rotary: costruire comunità migliori attraverso l’impegno, la competenza e la generosità delle persone.