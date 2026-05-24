A Potenza il “Premio Legalità” in memoria del Maresciallo Agatino Di Matteo: scuola e associazionismo nel segno del valore e del dovere

​​Il 27 maggio 2026, presso il Centro Sociale di Malvaccaro, la sinergia tra l’Istituto Comprensivo “Don Milani – Leopardi” e l’Associazione “Testimonianze di Valore” darà vita a un’importante giornata di riflessione e premiazione, per ricordare chi ha sacrificato la vita per lo Stato e ispirare le nuove generazioni.

La legalità non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana che si coltiva sui banchi di scuola, si nutre della memoria storica e si fortifica grazie all’impegno civile.

È questo il messaggio profondo al centro del “Premio Legalità” in memoria del Maresciallo Agatino Di Matteo, Vittima del Dovere e insignito della Medaglia di Bronzo al Valore dell’Arma dei Carabinieri.

L’evento, che si terrà mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 9:30 presso il Centro Sociale di Malvaccaro a Potenza, nasce dalla virtuosa collaborazione tra l’Istituto Comprensivo “Don Milani – Leopardi” e l’Associazione APS-ETS “Testimonianze di Valore” (fondata in memoria dei Servitori dello Stato Agatino Di Matteo e Giambattista Rosa).

Il patrocinio del Comune di Potenza (Assessorato alla Cultura) e della Regione Basilicata (ANCI Basilicata) avvalora ulteriormente l’iniziativa.L’Istituto “Don Milani – Leopardi” ha guidato gli alunni in un percorso pedagogico d’eccellenza nell’ambito del progetto “Legalità”.

La scuola, in quanto principale agenzia educativa insieme alla famiglia, si fa carico di trasformare la memoria in cittadinanza attiva. Gli studenti non sono stati semplici spettatori, ma protagonisti: durante la manifestazione, infatti, ci sarà l’esposizione dei lavori svolti dagli alunni, testimonianza visiva di come i giovani d’oggi interpretino e facciano propri i valori del rispetto delle regole e della convivenza civile.

Il momento clou della giornata sarà la premiazione del concorso intitolato: “Il sacrificio del Maresciallo Agatino Di Matteo è un esempio di legalità e senso del dovere, valori che guidano gli uomini e le donne di tutte le istituzioni che ogni giorno lottano sul territorio per la legalità”.

​Ricordare il sacrificio del Maresciallo Di Matteo e di Giambattista Rosa significa consegnare il testimone della giustizia ai più giovani, affinché comprendano che le istituzioni sono fatte di persone che, con coraggio e abnegazione, difendono la collettività.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Franca Lorati, vedova del Maresciallo, e della figlia Valeria Di Matteo, presente sia in veste di familiare sia come Presidente e direttivo dell’Associazione “Testimonianze di Valore”. Sarà proprio Valeria Di Matteo a consegnare i premi ai ragazzi, consistenti in buoni acquisto da spendere in negozi di elettronica e informatica, insieme alle Massime Autorità istituzionali civili e militari (regionali provinciali comunali) presenti.

​A valutare gli elaborati del concorso è stata una giuria di qualità, arricchita dalla partecipazione delle artiste Rocchina Lepore e Ida Tricarico, a dimostrazione di come anche l’arte e la cultura siano strumenti potentissimi per veicolare messaggi di riscatto sociale e legalità.

L’evento ospiterà anche un importante debutto artistico e istituzionale.

Gli alunni dell’ Istituto Comprensivo Don Milani -Leopardi canteranno per la prima volta un canto d’eccezione, scelto dall’ Associazione come inno ufficiale. I dettagli sul testo, note e titolo al momento restano riservati fino al giorno della manifestazione, ma le prime indiscrezioni rivelano un’ opera dal profondo valore civile: un canto che unisce il ricordo di due eroi a cui e’ dedicata l’ Associazione e un corale e solenne tributo a tutte le Vittime del Dovere del nostro Paese.

​L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, agli organi di informazione, per condividere un momento di altissimo valore civile e umano.